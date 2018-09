Al RemTech Expo la conferenza finale del progetto Teco

(Xinhua)

Il progetto Teco, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’azione 'Eu-India Research and Innovation Partnership' (EuropeAid) e coordinato dal Cnr, è giunto ormai al termine e il 20 settembre a Ferrara, nell'ambito di RemTech Expo, si terrà la conferenza finale.

Teco - 'Technological Eco-innovations for the quality control and the decontamination of polluted waters and soils', nei suoi 4 anni di attività, ha rinforzato le collaborazioni di ricerca tra Europa e India nel campo ambientale, specialmente per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche per la decontaminazione di acque e suoli inquinati; ha stimolato nuove opportunità per il settore privato per presentare soluzioni appropriate attraverso un più stretto collegamento con il settore della ricerca e le istituzioni pubbliche.

Teco ha inoltre offerto l’opportunità di condividere esperienze e dare vita a nuove collaborazioni in India supportando ricercatori ed esperti del settore con borse di mobilità per spendere un periodo fino a 4 mesi in India presso istituzioni di ricerca e aziende. Nuove collaborazioni si sono create e una fitta rete di contatti legati alla qualità di acque e suoli si è consolidata. Inoltre, 26 proposte di ricerca provenienti da 12 Paesi europei sono state finanziate coinvolgendo 34 esperti.

Tra le 19 istituzioni indiane che hanno potuto ospitare gli esperti europei spicca il National Environmental Engineering Research Institute (Neeri) partner del progetto Teco.

RemTech è un evento internazionale e permanente specializzato su bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici e chimica circolare che si svolgerà presso la Fiera di Ferrara dal 19 al 21 settembre.

Durante la conferenza finale di Teco si discuterà di: quali tecnologie innovative sono state sviluppate congiuntamente tra India e Europa per far fronte all’inquinamento di acque e suoli; quali collaborazioni indo‐europee sono attive sotto l’egida del progetto Teco; quali sono le opportunità e le sfide indiane legate ai temi ambientali e al mercato; quali le prospettive future di nuove collaborazioni tra Europa e India.