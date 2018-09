Test sugli alimenti in tempo reale, arriva XSpectra

Rilevare in tempo reale l'eventuale presenza di corpi estranei negli alimenti che così potranno arrivare sugli scaffali dei supermercati, nelle mense scolastiche e aziendali, in sicurezza. Per esempio, identificare nella polpa di pomodoro corpi estranei a bassa densità come plastiche leggere, pezzetti di legno, parti organiche e mozziconi di sigaretta, ad oggi non altrimenti rilevabili. E' possibile con XSpectra, una nuova tecnologia a raggi X messa a punto dalla scale up italiana Xnext.

Completato il progetto, ora XSpectra esce dall’ambito della ricerca per essere collaudato in una prima applicazione nel settore food. Fondata da Bruno Garavelli e Pietro Pozzi, Xnext ha investito oltre 4 milioni di euro e 4 anni di ricerca e sviluppo per progettare XSpectra, mettendo insieme fotonica, microelettronica e intelligenza artificiale e sviluppando un know how proprietario e brevettato.

“In pochi millisecondi XSpectra analizza il prodotto e ne decreta la conformità o meno agli standard di qualità richiesti - spiega Bruno Garavelli, Ceo di Xnext - L’applicazione alimentare è stata la prima ad essere portata a compimento in quanto la sicurezza in questo campo è fondamentale: la presenza di corpi estranei negli alimenti trasformati può essere dannosa per la salute".

“Stiamo continuando a lavorare per applicazioni in altri settori come quello farmaceutico, del riciclo e dell’automotive, sempre per rilevare la presenza di difetti nei prodotti quando sono ancora sulla linea di produzione”, aggiunge Pietro Pozzi, Cto di Xnext.

Dal 2017 Bruno Garavelli e Pietro Pozzi fanno parte del network di Endeavor Italia, l’organizzazione non-profit che seleziona imprenditori di grande valore per aiutarli a sviluppare il loro business durante la fase di espansione.

“La tecnologia di XSpectra rappresenta un’innovazione importante in primis per l’industria alimentare, poiché propone una soluzione concreta per migliorare la salute e la sicurezza di tutti i giorni - spiega Raffaele Mauro, managing director di Endeavor Italia - Xnext è una scale up ambiziosa, che punta entro il 2020 a diventare player mondiale nel mercato dei controlli a raggi X in linea: come Endeavor siamo pronti a sostenere questa realtà italiana a livello nazionale e internazionale”.