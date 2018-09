Good on you, la moda etica è a portata di app

(Fotolia)

Fare acquisti facendo particolare attenzione a quei capi che rispettano l’ambiente, le persone e gli animali. Niente di più facile se a guidare lo shopping etico c’è un’app. Si chiama 'Good on You' e mira ad aiutare i consumatori a fare scelte responsabili, diventando così i veri protagonisti del cambiamento. Fondata in Australia nel 2013 e da poco lanciata in tutto il mondo, l’app tenendo conto dei criteri etici classifica oltre 2mila marchi di moda in base a cinque categorie: eccellente, buona, media, scarsa e cattiva.

In questo modo, l’utente digitando il nome del brand o il tipo di capo può immediatamente visualizzare la valutazione e avere così il ‘potere’ di controllare i più grandi marchi: da Abercrombie a Mango, da Nike a Zara. E se non si è soddisfatti del risultato, Good On You aiuta a trovare tutte quelle realtà che stanno lavorando con impegno per avere un impatto positivo sul pianeta. Ad oggi sono più di 175.000 le persone che hanno scaricato l’app creando un comunità sempre più etica.