Disastro Milan, ko con l'Atalanta

Gennaro Gattuso (Afp)

Dopo il 3-0 di Verona nuova sconfitta per il Milan che esce da San Siro tra i fischi dopo il 2-0 subito contro l'Atalanta, per i rossoneri si tratta dell'ottava sconfitta stagionale in campionato. A condannare la squadra di Gattuso un gol per tempo, al 32' il vantaggio di Cristante, al 71' il raddoppio di Ilicic. In classifica i nerazzurri, al quinto risultato utile consecutivo, salgono a 27 punti, fermo a 24 il Milan.

Partita subito intensa grazie al ritmo e alla velocità delle due squadre. La prima emozione arriva al 13' quando il Milan si vede annullare un gol di Bonaventura per un precedente tocco di mano di Cutrone svelato dal ricorso al Var. Due minuti più tardi Bonucci colpisce di testa ma non trova la porta. Occasione anche per Montolivo che raccoglie al limite dell'area un invito di un compagno, la rasoiata bassa viene deviata in angolo dal portiere. Ci prova anche Cutrone con un tiro da posizione defilata che si spegne tra le braccia di Berisha.

Al 32' Atalanta in vantaggio, su punizione pennellata da Gomez, Caldara colpisce di testa, respinge Donnarumma ma Cristante è pronto a ribadire in rete. La reazione della squadra di Gattuso è immediata, doppio intervento di Berisha che salva su Kalinic e Bonaventura. In contropiede i nerazzurri sono pericolosi, al 36' azione veloce di marca atalantina con il 'Papu' Gomez che si invola a rete e mette in mezzo per Cristante che tocca per Petagna, il tiro dell'ex rossonero viene intercettato da Musacchio. Sul finale di tempo punizione rasoterra di Cristante parata dal portiere.

La ripresa comincia con un Milan in pressione a caccia del pari, doppia occasione con Rodriguez e Kessié, ci prova anche Kalinic di testa. Non sta a guardare l'Atalanta: conclusione di Petagna murata dalla difesa. Ancora Petagna di testa, para Donnarumma.

Borini, tra i più attivi del Milan, tenta il tiro al volo da fuori area, grande occasione poco dopo per Kalinic che al momento della conclusione viene murato. Stessa sorte per un altro spunto dell'ex Fiorentina ben contenuto dalla retroguardia ospite. Kalinic di petto, spalle alla porta, serve Borini, il sinistro esce di pochissimo. Replica atalantina con Ilicic che spreca una ghiotta occasione tirando sul portiere.

Si aprono gli spazi nella retroguardia rossonera, Gomez punta l'area ma al momento di servire un compagno perde l'attimo. Al 71' l'Atalanta raddoppia, in contropiede Spinazzola pesca Ilicic nel cuore dell'area, per lo sloveno è facile ribadire in rete. Due minuti dopo Freuler sfiora il 3-0 ma Donnarumma in tuffo gli dice di no. La partita è virtualmente chiusa, nel finale tentativo di Borini alto sopra la traversa, e di André Silva, con conclusione del portoghese parata a terra da Berisha.