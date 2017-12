Inter altro stop, sprofondo Milan

(Afp)

Giornata di campionato da dimenticare per le squadre milanesi. L'Inter crolla contro il Sassuolo con in più la beffa di un calcio di rigore sbagliato da Icardi che gli avrebbe permesso di chiudere la partita con un pareggio. Il Milan, ormai in crisi nera, sprofonda contro l'Atalanta ed esce da San Siro tra i fischi dei tifosi.

La squadra di Spalletti deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il ko di San Siro contro l'Udinese, esce battuta per 1-0 dal Mapei Stadium contro il Sassuolo. A decidere è un gol di testa di Falcinelli al 34'. L'occasione d'oro per l'Inter arriva nella ripresa quando Icardi spreca un calcio di rigore mandando all'inferno la squadra nerazzurra.

Il Milan, dopo il 3-0 di Verona, incassa una nuova sconfitta con il 2-0 subìto contro l'Atalanta. Per i rossoneri si tratta dell'ottava sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Gattuso prende un gol per tempo: al 32' arriva la rete di Cristante poi al 71' Ilicic raddoppia. Ennesimo disastro per il Milan che i tifosi non perdonano. I rossoneri lasciano il campo tra i fischi di San Siro.

Tutt'altra storia invece per il Napoli che festeggia il Natale in vetta. La squadra di Sarri vince in casa con la Samp per 3-2 e, in attesa di Juventus-Roma, consolida il primato in classifica. Vittoria anche per l'Udinese 4-0 sul Verona e per il Genoa 1-0 contro il Benevento. Pareggio 2-2 invece del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera in rimonta due gol ai granata.