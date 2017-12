Juve-Roma 1-0, decide l'ex Benatia

(Afp)

Tabù Stadium per la Roma, che perde 1-0 la sfida di Natale con la Juventus. I giallorossi sbattono sul muro degli ex. A decidere la sfida è infatti Medhi Benatia. E a salvare proprio allo scadere i bianconeri è l'ex portiere giallorosso Wojciech Szczęsny che, a tu per tu con Patrik Schick, compie un miracolo.

I bianconeri in un big match molto equilibrato conquistano il vantaggio nel primo tempo con la rete del marocchino al 18' che sblocca la partita su azione da calcio d'angolo. Occasione per la Roma con El Shaarawy, sempre nel primo tempo, ma il risultato non cambia.

I giallorossi però non si scoraggiano e nella ripresa creano tre palle gol, che poi però sprecano, con Dzeko, Florenzi, che centra una traversa, e soprattutto con Schick che al 94' fa sfiorare il pareggio alla Roma.

Anche i bianconeri provano a consolidare il vantaggio ma senza riuscirci nonostante l'occasione di raddoppio con Higuain e Matuidi. La superclassica del calcio italiano allo Stadium finisce 1-0. La Roma ne esce a testa alta ma lontana dalla vetta. Allegri festeggia l'ottava gara consecutiva senza gol subiti. Ora la Juve è a -1 dal Napoli capolista. Un bel Natale ma solo per i bianconeri.