Paris trionfa in discesa Bormio

(Afp)

Dominik Paris torna a trionfare nella discesa di coppa del Mondo di Bormio. Il 28enne azzurro, sceso col pettorale numero 11, si impone con il tempo di 1'56''95 e sale sul gradino più alto del podio nella gara in cui nel 2012 centrò il suo primo successo in coppa del mondo. Per Paris si tratta della nona vittoria in carriera in coppa, la prima stagionale.

Il carabiniere di Merano beffa per appena 4 centesimi il norvegese Aksel Lund Svindal, leader della classifica di specialità, in un podio completato dall'altro norvegese Kjetil Jansrud. Fuori dalla top ten Peter Fill e Christof Innerhofer.

Svindal è sempre più leader della classifica di discesa con 340 punti, a +78 sullo svizzero Beat Feuz che oggi sulla pista Stelvio ha chiuso ai piedi del podio. Paris è quarto con 200 punti. Nella classifica generale di coppa del mondo al comando c'è l'austriaco Marcel Hirscher con 534 punti davanti ai norvegesi Henrik Kristoffersen con 505 e Svindal con 454.

"Sono felice per la vittoria su una delle mie piste preferite", ha commentato Paris aggiungendo di sperare di "confermare questo stato di forma" alle Olimpiadi di Pyeongchang, al via il 9 febbraio. "Sulla Stelvio bisogna sempre spingere e prendersi dei rischi - ha aggiunto - Le condizioni della pista erano buone, sono contento di quello che ho fatto. Quattro centesimi su Svindal sono pochi, ma sono tantissimi in termini di risultato. Battere i norvegesi è sempre difficile perché sono veloci e continuano a crescere.