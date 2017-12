Crotone ko, Napoli campione d'inverno

(Afp)

All'Ezio Scida di Crotone va in scena l'anticipo della 19esima giornata di serie A, ultima del girone di andata e dell' anno 2017. Il Napoli capolista vince grazie un gol di Marek Hamsik nel primo tempo su assist di Allan. Il Capitano azzurro arriva al 17° gol con la maglia partenopea, alla terza segnatura consecutiva. Partita dominata per possesso palla e occasioni dagli azzurri che però non vanno oltre l'uno a zero, sprecando tanto, da segnalare la traversa di Insigne a metà della ripresa. Un Crotone spinto dal caloroso pubblico rossoblù, lotta uscendo sconfitto, ma a testa alta. La differenza di qualità è troppo alta tra le due compagini, gli azzurri portano a casa i tre punti e possono festeggiare il titolo di campioni d'inverno.