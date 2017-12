Montella: "Siviglia squadra ideale per vincere"

(Afp)

"Il Siviglia deve giocare con spirito, passione e imporre il suo gioco. Questo è il primo obiettivo". Sono le parole di Vincenzo Montella nel giorno della sua presentazione da tecnico del Siviglia. "Ringrazio la società per questa grande opportunità. Voglio vincere di più come tecnico e questa è la squadra ideale per portare avanti le mie idee", aggiunge l'ex allenatore del Milan.

"Voglio conoscere subito la squadra - prosegue l''Aeroplanino' - Ho visto le partite della scorsa stagione e anche di quest'anno, quasi tutte quelle di Champions. Non ho potuto vedere gli ultimi incontri ma è la prima cosa che farò, voglio capire cosa è successo". Montella parla poi del futuro di N'Zonzi, accostato ad alcuni club di Premier League con l'Everton in pole: "N'Zonzi è un ottimo giocatore, voglio parlare con lui e capire quali siano le sue intenzioni. A livello tecnico, è un giocatore importantissimo per il Siviglia".

Al suo fianco come vice ci sarà Maresca: "Enzo ha fatto la storia in questo club ed è rispettato da tutti anche in Italia. E' una persona importante e mi sta aiutando molto. Prometto che imparerò lo spagnolo il più presto possibile, ma l'aiuto di Enzo è molto importante per avere una comunicazione efficace". Montella esordirà sulla panchina del Siviglia il 6 gennaio nel derby contro il Betis: "Ne ho disputati tanti, sia come giocatore che come allenatore, e so che è una partita diversa da tutte le altre. Peccato solo non avere avuto più giorni per prepararlo, ma mi piace iniziare la Liga con un derby. Bisognerà prepararlo con il cuore e la testa".