Super Napoli, è campione d'inverno

(Afp)

Una vittoria che vale mezzo scudetto. Il Napoli non delude e, nell'anticipo della 19esima giornata di serie A, porta a case tre punti preziosi nella sfida contro il Crotone aggiudicandosi il titolo di campione d'inverno. La squadra di Sarri saluta così il 2017 con 48 punti al giro di boa che gli garantiscono il primo posto a metà campionato.

La Juventus che, stasera affronterà l'Hellas Verona, insegue a 44 punti ma ieri ha visto sfumare la possibilità di conquistare il titolo di campione d'inverno. In zona scudetto restano ancora l'Inter con 40 punti in classifica, la Roma a 38 e la Lazio a quota 36, entrambe quest'ultime con una partita da recuperare. Per l'ultima giornata del girone di andata i giallorossi scenderanno in campo oggi alle 15 contro il Sassuolo, mentre alle 18 ci sarà la sfida tra Inter e Lazio.

Il Napoli chiude così il 2017 in bellezza con 15 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Ieri sera all'Ezio Scida di Crotone a decidere è stato ancora una volta un gol di Marek Hamsik nel primo tempo su assist di Allan. Lo slovacco, che con la rete segnata la scorsa settimana nel match contro la Samp ha superato il record di Maradona, ha firmato ieri il gol n.117 in carriera con la maglia del Napoli.

La partita contro il Crotone è stata dominata per possesso palla e occasioni dagli azzurri che non sono però andati oltre l'1-0. L'occasione per il raddoppio si è materializzata a metà della ripresa con una traversa di Insigne. Il Napoli non è riuscito ad andare di nuovo in gol ma ha chiuso la partita portando a casa i tre punti che cercava. Tre punti fondamentali che valgono il titolo di campione d'inverno.