Mihajlovic esonerato dopo il ko con la Juve

Sinisa Mihajlovic (Afp)

Il Torino ha ufficializzato "di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra". "A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata", ha spiegato il club in una nota. Al suo posto sulla panchina del Torino arriva Walter Mazzarri, ex tecnico di Napoli e Inter. A metà stagione sono diventati quindi otto i cambi in panchina in Serie A.

E' stata fatale per Mihajlovic la sconfitta di ieri sera nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia con la Juventus. Il giudice sportivo ha oggi squalificato per un turno l'ormai ex tecnico del Torino perché dopo la convalida del secondo gol della Juventus è uscito dall'area tecnica, contestando la decisione dell'arbitro Daniele Doveri e "in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa". All'allenatore serbo inflitta anche una multa di 5.000 euro.