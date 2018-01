Non basta Icardi

L’Inter non vince più. Al Franchi di Firenze finisce 1-1 con i gol di Icardi e Simeone. Un pareggio che sa di beffa per i nerazzurri, in vantaggio fino al primo minuto di recupero, e che va stretto ai viola, capaci di collezionare una quantità infinita di occasioni da rete.

Fiorentina tonica e reattiva, ma sprecona. Inter lenta e macchinosa, capace però di colpire alla prima occasione. Prima occasione che arriva al 10' della ripresa: punizione di Cancelo dalle trequarti svetta Icardi di testa, respinta di Sportiello e tap-in dell’argentino per il 18esimo gol stagionale. La squadra di Pioli non ci sta e si riversa con rabbia nella metà campo nerazzurra. E al 46' del secondo tempo trova giustizia, e il pari, con la zampata vincente del Cholito Simeone.

Con questo pareggio l'Inter si porta a quota 42 punti in classifica a 6 lunghezze dal Napoli capolista e a 5 dalla Juve, in attesa delle partite di oggi (Napoli-Verona e Cagliari-Juventus).