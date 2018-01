Il Torino ne fa 3 al Bologna, esordio boom per Mazzarri

(FOTOGRAMMA)

Esordio vincente per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. I granata sconfiggono in casa per 3-0 il Bologna nel 'lunch match' della ventesima giornata di Serie A e tornano a conquistare i tre punti dopo tre giornate.

Prosegue invece il periodo negativo dei rossoblù che incassano la seconda sconfitta di fila, la quarta negli ultimi 5 turni. A decidere il match le reti di De Silvestri nel primo tempo e di Niang e Iago Falque nella ripresa. In classifica il Torino aggancia al settimo posto Udinese e Fiorentina a quota 28, mentre i felsinei restano fermi a 24 in dodicesima posizione.

I padroni di casa partono subito con il piede sull'acceleratore e al 4' costruiscono la prima opportunità da rete. Preciso lancio in verticale di Berenguer per Iago Falque che a tu per tu con Mirante manda alto, ingannato da un cattivo rimbalzo del pallone. Al quarto d'ora ancora Toro con Molinaro che mette una bella palla in mezzo e Niang solo davanti al portiere gli calcia addosso.

Prima della mezz'ora Baselli trova in area l'accorrente Iago Falque, ma l'attaccante spagnolo angola troppo la conclusione con il sinistro e manda a lato. Poco dopo si vedono gli ospiti con un'insidiosa punizione di Verdi che Sirigu smanaccia in calcio d'angolo. Al 39' arriva il vantaggio granata: cross al bacio di Berenguer, incornata di De Silvestri appostato sul primo palo e palla all'incrocio.

In avvio di ripresa il Bologna spreca l'occasione di riportare il match in parità sbagliando, al 4', un calcio di rigore con Pulgar assegnato dall'arbitro Damato, dopo aver consultato il Var, per un fallo in area di Molinaro su Verdi. Sulla conclusione dagli 11 metri del 23enne cileno è bravo Sirigu a deviare in angolo.

Poco dopo, all'8', arriva il raddoppio grazie a Niang. Iago Falque ruba palla a Pulgar e manda in porta il 23enne francese che si libera con un elegante dribbling dello stesso Pulgar e deposita in rete con un preciso sinistro. Il doppio colpo rigore sbagliato e gol del raddoppio demoralizza gli uomini di Donadoni e i granata al quarto d'ora sfiorano il tris con un tiro di Acquah fuori di poco.

Pulgar prova a riscattarsi al 21' ma il suo tiro da fuori area finisce abbondantemente alto. Con il passare dei minuti il Torino abbassa il suo raggio d'azione a aspetta gli avversari che fanno tanta fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Sirigu. Nel finale arriva anche il tris: ottimo assist di Boyè, Iago Falque si accentra e batte Mirante con un preciso sinistro dal limite dell'area.