Addio ad Angelillo, 'angelo dalla faccia sporca'

"Tutta FC Internazionale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Valentin Angelillo: 'l'angelo dalla faccia sporca' ci ha lasciati all'età di 80 anni". E' l'ultimo saluto del club nerazzurro ad Angelillo, nato a Buenos Aires il 19 marzo 1937, e arrivato in nerazzurro nella stagione 1957/58 quando segna 16 reti, ma l'anno successivo entra nella storia dell'Inter e del calcio italiano. Segna 33 reti, primato assoluto per un campionato a 18 squadre. Resterà all'Inter per quattro stagioni, collezionando 127 presenze e 77 reti. Chiusa la carriera da calciatore e allenatore, torna in nerazzurro in veste di osservatore. "Alla famiglia vanno il pensiero e l'affetto di tutto il Club e dei tifosi nerazzurri", aggiunge il club nerazzurro.