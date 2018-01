Wta Auckland, Errani vince il doppio

(Afp)

L'azzurra Sara Errani entra nell’albo d’oro del torneo di doppio Wta del torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione femminile. La 30enne romagnola, in coppia con l'olandese Bibiane Schoofs, si è imposta in finale con il punteggio di 7-5, 6-1, in un’ora e 7 minuti di gioco, sulla coppia giapponese composta da Eri Hozumi e Miyu Kato, prime teste di serie del torneo. Per la Errani si tratta del 27esimo trofeo conquistato in questa specialità in 41 finali disputate.