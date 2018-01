"La Roma non è ancora da scudetto"

Alessandro Fiorenzi si dispera dopo il match perso contro l'Atalanta (AFP PHOTO)

"La Roma non ha dimostrato di essere ancora da scudetto". L'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco non ha peli sulla lingua e lo dice in modo diretto, dopo le ultime prestazioni della sua squadra.

"Anche in precedenza doveva fare quel salto di qualità che non ha fatto per lottare per lo scudetto - aggiunge il tecnico abruzzese a margine dell'evento 'Pitti Immagine' a Firenze -. Siamo indietro, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per dare fastidio e migliorare la posizione in classifica. Ricordiamoci sempre che abbiamo una partita da recuperare".

LA CLASSIFICA - "Non mi piace guardare le ultime quattro gare e la relativa classifica - conclude Di Francesco - guardiamo ciò che si è fatto in questi mesi: si sono viste delle ottime cose, ora stiamo facendo sicuramente male ma il desiderio di tutti è di rimettersi in carreggiata e migliorare la posizione in classifica. Vogliamo portare avanti anche il discorso Champions".