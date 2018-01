Goggia regina a Cortina

(Foto Afp)

Nuova vittoria per Sofia Goggia che si è aggiudicata la discesa libera di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1.36.45 davanti alle statunitensi Lindsey Vonn in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1.37.29.

Ai piedi del podio si è piazzata la svizzera Lara Gut a +0.93 dalla Goggia, quinta invece l'austriaca Nicole Schmidhofer. Subito dietro Mowinckel, Wiles, Venier e Weidle. Al decimo posto l'altra azzurra Johanna Schnarf in 1.38.09. Subito fuori invece Federica Brignone per il salto di una porta dopo un dosso. Per l'Italia ci sono poi Verena Stuffer 14esima in 1.38.37 e Nadia Fanchini 17esima in 1.38.49.

"L'importante era andare forte e l'ho fatto, gara e risultato eccezionali. Ho fatto dei piccoli errori ma posso ancora limare qualcosa. Orgogliosa di indossare il pettorale rosso di leader di specialità", ha detto sorridendo la Goggia. "La battaglia sportiva è solo cominciata e riprenderà sin da sabato, quando la Vonn non sbaglierà sicuramente così tanto come ha fatto oggi, ma anch'io posso limare qualcosa. Oggi mi rimane la soddisfazione di indossare per la prima volta in carriera un pettorale rosso di leader di specialità e farlo sulla pista di casa è un sogno. Mi godo il successo ma c'è ancora tanto da fare", ha proseguita l'azzurra.