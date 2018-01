Spalletti: "Se incontro Totti lo abbraccio"

AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

"Se incontrerò Totti domani allo stadio lo saluterò e lo abbraccerò come farò con tutti i calciatori della Roma". Lo dice Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma oggi sulla panchina dell'Inter, alla vigilia della sfida tre le due squadre al Meazza. "Su Totti vi firmo una risposta in bianco, potete scrivere quello che vi pare. Su di lui non cerco altri aggettivi perché li ho detti tutti, allenandolo ci si rende conto della qualità assoluta del fenomeno che è lui. Per quanto riguarda i rapporti e le complicazioni tra le persone -aggiunge Spalletti-, sono le cose che si lasciano in sospeso e non vengono chiarite nel tempo che creano difficoltà. Ma io a lui ho detto tutto, mi sono comportato come dovevo fare secondo me". Parlando della sua ultima esperienza alla guida dei giallorossi, Spalletti sottolinea che "professionalmente mi porto dietro soprattutto quei risultati che non sono riuscito a fare" e fa notare che "in quell'anno e mezzo Dzeko non ha vinto la Scarpa d'oro". "Con questi calciatori -aggiunge parlando della Roma- ho passato momenti bellissimi della mia vita che mi porterò sempre dietro. Penso che accadrà lo stesso con quelli dell'Inter perché anche qui mi sto trovando benissimo".