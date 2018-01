Addio a voce storica 90° minuto

(fermo immagine dalla sigla '90° Minuto')

Mondo del giornalismo sportivo in lutto. E' morto a Torino Franco Costa, una delle voce storiche di '90esimo Minuto'. Aveva 76 anni.

Ha lavorato in Rai fino al 2000 e, durante la carriera, ha seguito e raccontato soprattutto le vicende calcistiche della Juventus, intervistando e stuzzicando i protagonisti del calcio degli Anni 80, primo tra tutti l'avvocato Agnelli.

Nel 1996 esce 'L'avvocato e Signora' (Zelig Editore), libro che Costa ha dedicato ai bianconeri e all'Avvocato che, come si legge, con la Juve "ha trascorso più di mezzo secolo della sua vita, frutto di un matrimonio celebrato in tenera età...". Pagine in cui sono raccontati aneddoti e storie con tanti protagonisti, tra cui Lippi, Vialli, Del Piero, Platini, Boniek e Trapattoni.