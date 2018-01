"Balotelli vicino alla Juve"

(Xinhua)

Mario Balotelli sarebbe vicino ad un approdo alla Juventus, a parametro zero, questa estate. L'ex attaccante di Manchester City e Liverpool, in scadenza di contratto, ha segnato 17 gol con il Nizza in questa stagione e le sue prestazioni hanno acceso l'attenzione dei bianconeri, anche grazie ai buoni rapporti di Mino Raiola, agente di Balotelli oltre che di Matuidi e Kean, con la Juventus. Secondo 'The Sun' sarebbe già pronto un contratto di cinque anni per il giocatore con dei bonus alla firma e assicurazioni che avrebbe un ruolo importante in squadra e non solo come sostituto di Gonzalo Higuain. Uno degli sponsor dell'operazione sarebbe Gigi Buffon che ritiene una mossa vantaggiosa per il club l'arrivo dell'ex compagno di nazionale.