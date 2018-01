(Afp)

Inter e Roma non si fanno male. La sfida al Meazza finisce 1-1. Roma in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con un gol di El Shaarawy. Il pareggio nerazzurro arriva ad una manciata di minuti dal fischio finale con Vecino. Un punto a testa, che per entrambe è un mezzo sospiro di sollievo dopo i recenti risultati. Con questo pareggio, i giallorossi si confermano momentaneamente al 5° posto, dietro all’accoppiata formata da Lazio e proprio Inter, in attesa di recuperare mercoledì la gara contro la Sampdoria.

Spalletti preferisce Santon e Gagliardini a Nagatomo e Brozovic, mentre Di Francesco è costretto a rinunciare a Perotti e De Rossi e cala la carta Gerson a centrocampo, con Nainggolan nel tridente d'attacco a supporto di Dzeko ed El Shaaraawy.

La Roma parte forte e schiaccia l'Inter. Pressing alto e grande intensità, ma la prima grossa occasione passa per la testa di Perisic al 17'.

Al minuto 31 si sblocca il match: lancio lungo di Alisson, svarione di Santon che buca di testa e apre un'autostrada a El Shaarawy: tocco morbido e Handanovic è battuto. Si va negli spogliatoi con i giallorossi avanti 1-0.

A inizio ripresa Spalletti si gioca la carta Brozovic al posto di un deludente Gagliardini, ma il canovaccio tattico non cambia. Al 62' ci prova Candreva, ma Allison non si fa sorprendere. E subito dopo un'altra parata del brasiliano strozza l'urlo di San Siro: intervento miracoloso su girata di Icardi da pochissimi passi.

A quattro minuti dalla fine l'Inter agguanta il pari: Vecino sfonda il muro giallorosso raccogliendo di testa un cross di Brozovic dalla sinistra e infilando l'incolpevole Alisson.

Finisce 1-1. Tutti contenti, o forse no.