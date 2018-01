Anna Frank, solo una multa per la Lazio

(da Facebook)

Multa da 50mila euro alla Lazio. E' quanto stabilito dal Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, che ha sanzionato il club biancazzurro per quanto accaduto in occasione del match casalingo con il Cagliari, valevole per il campionato di Serie A lo scorso 22 ottobre, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all’interno della curva Sud dell'Olimpico diversi adesivi con l’effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma.

Il procuratore federale aveva chiesto due turni a porte chiuse per il club biancoceleste e 50mila euro di ammenda.