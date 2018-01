Dzeko salva la Roma

Edin Dzeko (AFP PHOTO)

Sampdoria e Roma pareggiano 1-1 il recupero della terza giornata di Serie A. Al gol di Quagliarella ha risposto Dzeko, in campo a sorpresa nonostante le voci di mercato lo vedano ad un passo dall’addio.

A passare in vantaggio per primi sono stati i blucerchiati allo scadere del primo tempo. Tiro dal dischetto trasformato da Quagliarella dopo una serie di polemiche contro il direttore di gara Orsato che aveva decretato il rigore dopo il ricorso al Var.

Il pari giallorosso arriva al 91' con un colpo di testa di Dzeko servito dal debuttante Antonucci, entrato nella ripresa. Un buon pareggio per la squadra di Di Francesco, che però non allontana la crisi: la Roma non vince infatti da 5 partite di campionato.