Festa negli Hard Rock Cafe a Roma, Venezia e Firenze per Super Bowl

Roma, Venezia e Firenze unite dalla passione per il football americano. Gli Hard Rock Cafe italiani, in partnership con Fox Sports sono pronti per The Big Game 2018, l’evento dedicato alla 52esima finale del campionato americano Nfl tra New England Patriots e Philadelphia Eagles, in programma domenica 4 febbraio all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis in Minnesota alle 23. Quest’anno l’intervallo del match vedrà protagonista la star Justin Timberlake.

Maxischermi sintonizzati su Fox Sports Hd, canale 204 della piattaforma Sky, tanta bella musica, prima durante e dopo l’evento, menu a tema e speciale 2x1 sulla birra in bottiglia Nastro Azzurro, premi in palio per i più attivi sui social, angolo photoshooting by Pepsi Italia, coreografie e nel half time intrattenimento e spettacoli regali dalla 'cheerleaders'. Sono questi gli ingredienti principali che accompagneranno la lunga notte negli Hard Rock Cafe.

A Roma, nello storico Cafe di via Veneto, l’evento è in collaborazione con la Legio XIII, squadra capitolina di football americano, che sarà presente con alcuni suoi giocatori e rappresentanti del club. Durante la serata, esibizioni delle Romans Cheerleader con acrobazie e ballate secondo la tradizionale tecnica americana e coreografie di Elena Gregori.

A Venezia, nel ristorante museo di Bacino Orseolo, dalle 21.30 sino a inizio partita, intrattenimento d’autore con dj set by 'Shake the RockFather', il dj con barba e kilt, specializzato in musica rockabilly, rock e rock n'roll e nell'intervallo lo spettacolo regalato dalle 'cheerleaders'.

A Firenze, nel tempio rock di via Brunelleschi, special guest della nottata la squadra di football americano i Guelfi, partner del Cafe, e i finalisti fiorentini del talent show The Greatest, che si esibiranno prima dell’inizio del match in una performance di hip hop e nell’half time show in versione “cheerleaders”. Appuntamento alle 21.30.

"Siamo stati i primi in Italia, venti anni fa, a creare un evento intorno a questa spettacolare manifestazione che non ha eguali al mondo -commenta Gianna Cecchinato, European Regional Sales & Marketing Manager- e sappiamo che a fare nottata non sono soltanto i fan del football americano o dello sport in genere. C’è una comunità molto eterogenea di giovani e meno giovani, italiani e non, che ha piacere di rinunciare a qualche ora di sonno per godersi lo spettacolo insieme a parenti e amici. La passione e la curiosità verso la finale Nfl, fa di questo evento uno dei principali appuntamenti dell’anno all’Hard Rock Cafe".