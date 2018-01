Australian Open, settima finale per Federer

(Xinhua)

Lo svizzero Roger Federer approda per la settima volta alla finale degli Australian Open 2018. La vittoria grazie al ritiro del suo avversario nella semifinale di oggi, il sudcoreano Hyeon Chung, che si è infortunato nel secondo set della sfida, quando Federer era in vantaggio per 6-1, 5-2 dopo 63' di gioco. Il numero due del mondo affronterà quindi nell'ultimo capitolo del primo Slam della stagione il numero 6, Marin Cilic, domenica alla Rod Laver Arena.