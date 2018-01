Totti si schiera con Tommasi

AFP PHOTO / Marco BERTORELLO

"Stimo molto Damiano e credo sia l’uomo giusto per riportare in alto il calcio italiano: una persona positiva, trasparente e competente, un esempio per tutti da cui ripartire!". L'ex capitano della Roma, oggi dirigente giallorosso, Francesco Totti, si è schierato oggi, con un messaggio su facebook, con il suo ex compagno di squadra, Damiano Tommasi, attuale presidente dell'Aic e candidato alle elezioni della Figc del 29 gennaio. Totti insieme al suo messaggio ha postato una foto del programma di Tommasi per la Figc 'Palla al centro'. Il numero uno dell'Assocalciatori non ha fatto mistero nei giorni scorsi di voler coinvolgere personalità come Totti e Buffon nella rifondazione del calcio italiano.