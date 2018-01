Caroline Wozniacki trionfa a Melbourne

Caroline Wozniacki (dal profilo Twitter)

Prima vittoria in carriera in una prova dello Slam per Caroline Wozniacki che si è imposta col punteggio di 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 sulla rumena Simona Halep nella finalissima degli Australian Open in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park. Con il successo di oggi, ottenuto dopo 2 ore e 53 minuti di gioco, la tennista danese scavalca in classifica l'avversaria e diventa la numero uno del ranking Wta, posizione che in passato ha già occupato due volte.

Gara molto tirata tra le prime due tenniste del ranking Wta, anche a causa del caldo. Parte bene la Wozniacki, che al secondo gioco strappa il servizio alla Halep scappando poi sul 3-0, ma sul 5-2 la rumena riesce a recuperare arrivando sul 5-5 e poi al tie-break, ma nel gioco decisivo è Wozniacki a dominare lasciando due soli punti all'avversaria.

Nel secondo set la Halep rischia nuovamente di cedere il servizio nel terzo gioco, ma dopo aver salvato 4 palle break tiene e sul 4-3 strappa il servizio alla danese chiudendo 6-4. L'ultima partita vede la Halep cedere il servizio sul 2-0. Micidiale il terzo gioco (18 punti), con la Halep che recupera il break di svantaggio alla sesta palla utile. Nel quarto game ancora un break per la danese, stavolta a zero, passata a condurre per 3-1. Ma la Halep si riprende immediatamente riagguantando la sua avversaria sul 3-3.

La Wozniacki sembra in affanno e la Halep infila il terzo game consecutivo passando a condurre per 4-3. Dopo uno stop per problemi fisici per la Wozniacki, la danese effettua il break portandosi poi sul 5-4. Nel gioco decisivo la Halep commette un doppio fallo, il primo della sua partita, e al primo match point della danese capitola.