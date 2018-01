(Afp)

La Juve vola in testa. A Verona, i bianconeri battono il Chievo 2-0. La squadra di Allegri momentaneamente in testa alla classifica in attesa del Napoli che oggi affronta il Bologna al San Paolo. Gara complicata per la Juve, che soffre e riesce a sbloccare il match solo quando il Chievo resta con 2 uomini in meno: espulsi Bastien (nel primo tempo) per doppia ammonizione e Cacciatore (nella ripresa) per aver fatto il gesto delle manette - stile Mourinho - davanti all'arbitro. Decisivi per il successo, nel secondo tempo, i gol di Khedira e Higuain.