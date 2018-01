Cuadrado operato: stop di un mese

AFP PHOTO / ARIS MESSINIS

L'attaccante esterno della Juventus, Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul suo sito ufficiale dove aggiunge che il 29enne colombiano al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica.