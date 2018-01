"Ciao Azeglio, grazie per le notti magiche"

(foto da Twitter)

"Un uomo di veri valori, un uomo per bene". E ancora "Ciao Azeglio, architetto dell'Italia più divertente, coinvolgente, felice che abbiamo visto. Grazie per quelle notti magiche, cui è mancata solo la ciliegina finale". I social salutano così Azeglio Vicini, ex ct della Nazionale, morto ieri sera a Brescia all'età di 84 anni. Grande il cordoglio di chi è venuto su a pane e calcio e ha vissuto in prima fila le notti magiche dei Mondiali '90.

"Sono state davvero magiche quelle notti, inseguendo un gol - scrive Michele su Twitter -. Eravamo più giovani e figli di un calcio migliore. Buon viaggio ct". "Indimenticabile la sua educazione, leggendarie le sue incazzature - cinguetta un altro utente -. I giocatori gli volevano bene". Il popolo social ricorda Vicini come "un gran signore, un uomo d'altri tempi" e ancora "un animo nobile che ha raccolto meno di quanto meritasse".

"Che estate quella del 1990 - scrive Vittoria -. Era una Nazionale 'per bene' quella... a immagine del mister gentiluomo che la guidava #AzeglioVicini che ci ha lasciato e con lui, ricordi di notti magiche". Qualcuno fa notare che Vicini se ne va "nell'anno in cui la Nazionale non va al Mondiale", lui "che alla Nazionale ha dato tutto". "Sarà che avevo 18 anni e che a Roma c'era tutto il mondo - conclude Massimo - ma furono sul serio notti magiche. Grazie #azegliovicini".

