Niente più ombrelline dal 2018

(Foto di repertorio della Superstars International Series /Fotogramma)

La Formula 1 dice addio alle 'ombrelline'. A partire dalla prossima stagione del Mondiale le cosiddette 'grid girls' non saranno più al fianco dei piloti sulla griglia di partenza dei gran premi. La decisione è stata annunciata in un comunicato da Sean Bratches, managing director della Formula 1. "Nell'ultimo anno abbiamo esaminato una serie di aree per le quali ritenevamo necessario un aggiornamento per renderle più in sintonia con la nostra visione di questo grande sport", spiega Bratches.

"Sebbene la pratica di impiegare le 'grid girls' sia stata per decenni un punto fermo dei gran premi di Formula 1 -aggiunge-, riteniamo che questa usanza non sia in linea con i nostri valori di marca e che sia chiaramente in contrasto con le norme sociali moderne. Non crediamo che tale pratica sia appropriata o pertinente alla Formula 1 e ai suoi fan, vecchi e nuovi, in tutto il mondo". La decisione di rinunciare alle 'ombrelline' sarà estesa anche agli altri eventi motoristici che si svolgono durante i weekend dei gran premi.