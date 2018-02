Figc, Fabbricini commissario

(Foto Fotogramma)

Roberto Fabbricini è stato nominato commissario della Figc. La decisione è stata ufficializzata oggi al termine della Giunta straordinaria del Coni.

Billy Costacurta e Angelo Clarizia sono invece i due subcomissari della Figc che affiancheranno Fabbricini. La decisione è stata ufficializzata oggi al termine della Giunta straordinaria del Coni.

Fabbricini è stato nominato commissario straordinario della Figc per il periodo di 6 mesi, quindi fino al 30 luglio, prorogabile dalla Giunta Coni in caso di necessità. Il gruppo di lavoro è completato dal professor Massimo Proto per statuti e regolamenti e da Alberto De Nigro per la parte amministrativa. La Giunta ha approvato le nomine all'unanimità.

"E' un grande onore, perché essere al servizio dello sport è sempre stata la mia grande dedizione e peculiarità. Se potrò esserlo anche stavolta sarà molto felice", ha detto Fabbricini dopo la sua nomina a commissario della Figc. "Non sono un carneade - ha precisato -, chi lo pensa forse è entrato da poco nel mondo dello sport".

"Il primo atto che intendo fare è nominare il Commissario di Lega A. Ho chiesto al presidente Malagò che sia lui a farlo, quindi domani farò una delibera per nominarlo", ha poi aggiunto.

"Ritengo che questa sia la strada migliore e giusta. Il criterio è molto chiaro: queste persone hanno un denominatore comune, nessuno ha un precedente con la Figc. C'è una forte discontinuità con la governance e questo è un elemento sul quale ci siamo soffermati. L'intera Giunta ha dato mandato pieno, super condiviso e compatto a questa decisione", ha detto dal canto suo il presidente del Coni, Giovanni Malagò.