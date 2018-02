Malore per Rubens Barrichello

Ruben Barrichello nel 2003 quando correva con la Ferrari (Foto Fotogramma)

"Ho avuto un piccolo problema a una vena, ma voglio dirvi che mi sento benissimo". Ruben Barrichello, in un video postato su Instagram, racconta del malore che lo ha portato in ospedale ma allo stesso tempo rassicura tutti i suoi fan dicendosi "praticamente pronto per tornare a casa".

"Sabato mi sono svegliato e ho fatto una doccia, e ho sentito un terribile mal di testa - dice l'ex pilota Ferrari - Fortunatamente mia moglie era lì e ha chiamato un nostro amico dottore che mi ha portato in ospedale".

"Mi sto ancora sottoponendo a una serie di esami e accertamenti - ha poi aggiunto il 45enne brasiliano che ha avuto una lunga carriera in F1 con team come Jordan, Steward, Ferrari, Honda, Brawn e Williams - ma sono onestamente grande e le difficoltà della vita ci mostrano come crescere e come essere migliori. Sono così grato a tutti, presto tornerò in pista, e a parlare con voi ragazzi".