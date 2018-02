F1, ecco chi sostituirà le ombrelline

(AFP PHOTO)

Saranno i bambini a sostituire le ombrelline al via dei Gp di F1 a partire dal prossimo Gp d'Australia del 25 marzo. Lo ha annunciato la F1 stessa, con una nota sul suo sito ufficiale, dopo aver sentito la Federazione internazionale dell'automobilismo (Fia).

I bambini scelti per accompagnare i piloti prima delle gare saranno dei praticanti degli sport motoristici, in special modo dal mondo dei kart, e saranno selezionati per merito o per sorteggio. Chiamati 'Grid Kids', i bimbi saranno accompagnati dai familiari che avranno anche loro accesso al paddock.

"Sarà un momento straordinario per questi bambini - ha dichiarato Sean Bratches, direttore commerciale della F1 -. Stare al fianco dei piloti, vedere come si preparano alla gara, è un'opportunità unica per loro e per le loro famiglie. Pensiamo sia il modo migliore per ispirare la prossima generazione di piloti".