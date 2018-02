Colpo Genoa, Lazio ko all'Olimpico

(Foto Afp)

Genoa corsaro all'Olimpico. Nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A, i grifoni battono 2-1 la Lazio. Succede tutto nella ripresa. Rossoblu in vantaggio al 10' del secondo tempo con l'ex laziale Pandev. Dopo appena 4 minuti la Lazio trova il pari con Parolo. La squadra di Inzaghi prova a vincere, ma viene punita nei minuti di recupero da Laxalt, che di testa infila Strakosha. Prima della rete decisiva, l'arbitro Maresca annulla con la Var un altro gol di Laxalt: azione viziata da un fallo di mano. La Lazio resta comunque terza in classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter e due sulla Roma. La lotta per un posto in Champions e più accesa che mai.