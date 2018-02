"Conte ct? Bisogna fare i conti"

Antonio Conte (Fotogramma)

"Novità sul fronte ct? No, è una cosa che ha nelle sue corde Costacurta e in questo momento non sta operando in nessuna direzione. Gli ho solo chiesto di stare molto cauto perché c'è un problema di persone che sono tutte sotto contratto e non sarebbe una bella cosa andare a chiedere. Ma lui ha il compito immediato di individuare quello che secondo lui è il ct ideale". Lo dice il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, aprendo una parentesi calcistica durante la sua trasferta a Pyeongchang.

"Conte si sta liberando? Al momento ha 18 mesi di contratto, non possiamo neanche discuterne perché dal primo giorno il problema è trovare la persona più adatta. E poi dobbiamo fare i conti con le casse federali", osserva Fabbricini, che ha preso "una pausa di tre giorni" per recarsi in Corea e seguire le prime gare degli azzurri alle Olimpiadi invernali.

La Nazionale di calcio per le prossime due amichevoli di marzo con Argentina e Inghilterra è stata affidata a Di Biagio, che sta pensando di richiamare in azzurro Mario Balotelli: "Con Di Biagio non ho mai parlato di un giocatore prima e non lo farò mai in assoluto, è un problema che riguarda lui e dovrà decidere lui. Lui è una persona di grande equilibrio che ha accettato con entusiasmo questo incarico, ma chiaramente - precisa - la sua casa è l'Under 21 e lo sa bene perché ha un Europeo alle porte che deve schiudere l'eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Di Biagio è concentrato su questo, ma certamente è una bella occasione per lui per fare esperienza".

Fabbricini fa poi un primo bilancio del suo incarico da commissario della Federcalcio: "Il lavoro procede bene, al ritorno dalla Corea riprenderemo a lavorare soprattutto sullo Statuto, perché dobbiamo vedere i punti su cui si può operare in base ai principi informatori che il Coni sta disegnando e dove sarà possibile li inseriremo. Dove non sarà possibile -conclude- bisognerà fare un passaggio assembleare".