La Juve sbanca Firenze

(Afp)

La Juve non si ferma. I gol di Bernardeschi e Higuain consentono ai bianconeri di sbancare Firenze e tornare in testa alla classifica. Juve cinica e capace di tenere botta a un'ottima Fiorentina, che nel primo tempo prende un palo e recrimina per un rigore prima concesso e poi tolto col VAR per un fuorigioco di Benassi.

La svolta nella ripresa. All'11' Bernardeschi - fischiatissimo dai suoi ex tifosi - prima si procura una punizione e poi la trasforma nell'uno a zero. La Viola cerca di reagire, ma all'86' Higuain chiude i giochi: preciso lancio di Chiellini per il Pipita che entra in area e infila Sportiello. Bianconeri di nuovo in vetta. Stasera tocca al Napoli.