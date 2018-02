L'Inter stoppa il digiuno: 2-1 al Bologna

Yann Karamoh (AFP PHOTO)

Subito Eder, poi il gol dell'ex Palacio prima della splendida rete di Karamoh. Dopo 8 gare di digiuno, l'Inter torna al successo in campionato e lo fa battendo 2-1 il Bologna a San Siro nel match valido per la 24esima giornata.

Primo tempo equilibrato, con le squadre che sono andate a riposo sull'1-1. Inter subito in vantaggio con Eder (2°), bravo a sfruttare un assist di Brozovic. Il Bologna non si arrende e continua a macinare gioco: il gol del pareggio arriva con Palacio (25°) dopo un errore di Miranda. Nel finale pressione nerazzurra, ma i padroni di casa non riescono a creare occasioni.

Nella ripresa raddoppio di Karamoh (18°) che scambia con Rafinha, dribbla due avversari e calcia da fuori con un mancino ad effetto che non lascia scampo a Mirante. Poco dopo (23°) ancora Rafinha: supera Mbaye che lo stende fallosamente. L'arbitro estrae il secondo giallo all'indirizzo del difensore: Bologna in 10.

E poi in 9, a fine partita: secondo rosso. Valeri consulta il VAR per esaminare il contrasto tra Masina e Lisandro Lopez, in cui il difensore nerazzurro ha avuto la peggio, e decide per l'espulisone del rossoblù.