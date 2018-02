Cinquina Roma

(Afp)

Pioggia di gol all'Olimpico. Nel posticipo della 24a giornata di Serie A la Roma batte 5-2 il Benevento e scavalca la Lazio al quarto posto in classifica. I giallorossi faticano per quasi un'ora, poi si scatena il giovane Under che segna una doppietta e fornisce un assist per Dzeko.

A passare in vantaggio sono i campani al 7' con Guilherme. Fazio di testa ristabilisce la parità.

Nella ripresa si scatena Under: il turco serve a Dzeko l'assist del 2-1, poi firma la sua prima doppietta stagionale (62' e 75'). Brignola accorcia le distanze al 76'. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Defrel su rigore al 92'. Finisce 5-2. Tre punti che valgono il sorpasso alla Lazio e il quarto posto a un punto dall'Inter terza.