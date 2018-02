Berlusconi: "Il Milan mi fa venire mal di stomaco..."

"Vedo che il vostro presidente Sangalli non ha perso il sorriso, anche se il Milan ci ha fatto venire un gran mal di stomaco...". Con una battuta sul suo Milan Silvio Berlusconi inizia a parlare alla Confcommercio, dove si tengono incontri del Consiglio permanente con i leader dei partiti politici. Il Cav, arrivato da Arcore, si scusa anche per il ritardo: ‘’Scusatemi, arrivare in ritardo non è bello’’’. Da settimane il leader azzurro critica i rossoneri per il modulo tattico a una punta.