Altre due medaglie per l'Italia

Martina Valcepina e Arianna Fontana (Foto Afp)

Altre due medaglie per gli azzurri alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. L'Italia guidata da Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile dei 3.000 metri dello short track. Il quartetto composto da Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina si è piazzato secondo alle spalle della Corea dopo un finale caotico risolto con le penalizzazioni di Canada e Cina. Per Fontana è la seconda medaglia in questa edizione dei Giochi, la settima in carriera, dopo l'oro nei 500 metri. A completare il podio, dopo la squalifica di Cina e Canada, l'Olanda vincitrice della finale B.

Bronzo per l'Italia nella staffetta mista del biathlon, la medaglia d'oro è andata alla Francia. Il quartetto transalpino si è imposto con il tempo di 1h08'34"3 davanti alla Norvegia (1h08'55"2) e all'Italia (1h09'01"2) che ha battuto allo sprint la Germania (1'h09'01"5), preceduta per soli tre decimi. Quella conquistata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch è l'ottava medaglia italiana in queste Olimpiadi invernali: due ori, due argenti e quattro bronzi.