Juve in ansia

(Afp)

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per il match di domani alle 18 contro l'Atalanta, in programma all'Allianz Stadium e valido per la 26esima giornata di Serie A. Non inseriti nella lista né Higuain né Khedira, assenti così come Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi. Questi i convocati bianconeri: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Marchisio, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio, Mandzukic, Howedes, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro e Bentancur.

"Higuain difficilmente sarà della partita - aveva detto oggi il tecnico della Juventus in apertura di conferenza stampa - Per quanto riguarda Bernardeschi tra 20 giorni verrà rivalutato e se la terapia conservativa avrà dato effetti bene, altrimenti valuteremo se operarlo". Per quanto riguarda Cuadrado, "sta lavorando ma è ancora lontano dal rientro".

Quanto a Dybala, "è impensabile che dopo 40-45 giorni di fermo possa giocare 90 minuti in tutte le partite. Dybala l'ho provato prima punta, ma devo gestirlo al meglio, abbiamo quattro partite e lui non può giocarle tutte. Devo fargli trovare con il minutaggio la condizione ottimale, abbiamo bisogno di tutti e soprattutto di Dybala".