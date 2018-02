Super Destro fa volare il Bologna, Genoa ko

Mattia Destro (Foto di repertorio /Afp)

Il Bologna ha sconfitto per 2-0 il Genoa nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Dall'Ara' del capoluogo emiliano. A sbloccare il match nella ripresa è Mattia Destro che va in rete al 4' e poi al 27' serve Cesar Falletti che segna il gol del raddoppio. In classifica i felsinei salgono momentaneamente al decimo posto con 33 punti agganciando l'Udinese, mentre i liguri restano fermi a quota 30 in tredicesima piazza.