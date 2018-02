Cafu: "Brutto ko, ma la Roma resta da Champions"

Cafu

“La Roma ieri ha perso una partita. Sono due grandissimi club e due grandissime squadre, sia il Milan che la Roma. Nessuno si aspettava un risultato così ma il calcio purtroppo è questo, è stata una partita bellissima, sia la Roma che il Milan hanno avuto delle occasioni e l’opportunità di vincere e il Milan su tre occasioni ne ha buttate due dentro ma niente di preoccupante, è un classico tra due grandi club”.

E’ l’analisi dell’ex laterale di Roma e Milan, Cafu, sulla sconfitta dei giallorossi contro i rossoneri ieri sera all'Olimpico. Secondo ‘Pendolino’ però alla Roma non si è rotto nulla e può ancora fare un buon finale di stagione.

“Si è rotto qualcosa nella Roma? Non direi questo, è un calo che può essere normale, siamo già quasi a fine stagione. La Roma ha iniziato il campionato al 100%, ha perso dei giocatori importantissimi e quello ha fatto un po’ la differenza”.

Secondo Cafu, a Montecarlo per la cerimonia dei Laureus Sports Awards, gli Oscar del cacio, come Ambassador, la Roma resta da Champions. “Si, senza dubbio può arrivare molto lontano anche in Champions, e in campionato è ancora tutto da giocare, ci devono credere”.

L’ex giallorosso si è poi complimentato con il connazionale, Alisson, il portiere della nazionale verdeoro. “Se può diventare uno dei migliori portieri della storia del Brasile? Certo che si, noi abbiamo una tradizione di grandissimi portieri. Ieri sera poi ha fatto una parata impressionante, un tiro praticante a botta sicura e lui è andato a pendere una palla che difficilmente un altro portiere avrebbe peso. E’ un portiere che si distacca nel mondo”.