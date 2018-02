Champions, niente Var

De Rossi e Marlos durante il match di Champions League Shaktar-Roma (AFP PHOTO)

"Non adotteremo il 'Video Assistant Referees' il prossimo anno in Champions League". A chiudere le porte al Var per la massima competizione europea per club è stato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, durante i lavori del congresso Uefa a Bratislava.

"Vedo ancora tanta confusione" ha aggiunto Ceferin, che non si è però detto contrario ad un utilizzo della tecnologia ai Mondiali che si svolgeranno questa estate in Russia. Chiarezza sulla presenza o meno del Var al prossimo Mondiale verrà fatta sabato in occasione del meeting Ifab a Zurigo.