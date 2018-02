Raul: "Icardi al Real? Molti club interessati"

Raul Gonzalez Blanco

“Icardi al Real? E’ un grande attaccante, che può andare in grandi squadre. Già gioca comunque in una grande squadra ma chiaramente se prosegue con questo rendimento molti grandi club possono essere interessati a lui”. Raul Gonzalez Blanco si esprime cosi sulla possibilità che il bomber dell’Inter, Mauro Icardi, possa andare al Real Madrid, in occasione dei Laureus Awards a Montecarlo. Sui giornali si è parlato anche della possibilità che Neymar possa andare al Real, ma l’ex bomber merengues bolla la cosa come “speculazione giornalistica”.

“Ronaldo? È uno dei migliori giocatori della storia. Lewandowski starebbe bene al Real Madrid? E’ un giocatore molto bravo ma non saprei se può andare al Real. Ci sono Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, Majoral, non so se ci sono possibilità che possa andare al Real in futuro, lui gioca già in una grande squadra”.

Ad ogni modo secondo Raul il ciclo del Real non è finito. “Il Real Madrid supererà il turno di Champions con il Psg ne sono convinto, anche se il club francese ha grandi giocatori come Neymar, Verratti, Marquinhos, Di Maria. Non credo che al Real termini nessun ciclo. Sta facendo una stagione irregolare, è indietro nella Liga ed è fuori dalla Coppa di Spagna ma in Champions può andare avanti. Zidane? E’ incredibile l’impatto che ha avuto al Real, speriamo continui a guidare le merengues”, ha concluso Raul.