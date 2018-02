Sprofondo Roma, tripudio Milan

(Foto Afp)

Sprofondo giallorosso all'Olimpico. Nel posticipo serale della 26esima giornata di Serie A il Milan batte 2-0 la Roma grazie alle reti di Cutrone e Calabria, tutte nel secondo tempo. Milan a -6 dai giallorossi e a -7 dall'Inter. Di Francesco scende al quinto posto.

Primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni. Ripresa a tinte rossonere.

Al 48' il gol di Cutrone su assist di Suso. Una rete che spacca il match: la Roma si deprime e non riesce a reagire, il Milan si galvanizza e sfrutta gli ampi spazi lasciati dalla retroguardia giallorossa. In un paio di circostanze salva Alisson, che pero al 74' non puo far nulla sull'incursione di Calabria che, scattato sul filo del fuorigioco, batte il portiere brasiliano con un pregevole tocco sotto. Per i giallorossi un altro secondo tempo da dimenticare, dopo quello in Champions contro lo Shakhtar. Gattuso esulta: la zona Champions è a sette punti.