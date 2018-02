Cinquina Napoli, +4 sulla Juve

(AFP)

Nel Monday night il Napoli vince 5-0 a Cagliari, si conferma capolista e si porta a +4 sulla Juventus, che deve recuperare la partita con l'Atalanta rinviata domenica per neve. Per la squadra di Maurizio Sarri quella in terra sarda è la decima vittoria di fila.

Apre le marcature Callejon, a fine primo tempo raddoppia Mertens. Poi le reti di Hamsik, Insigne su rigore e Mario Rui su punizione nella ripresa. Napoli stellare, Juve avvisata.