Lazio ko, Milan in finale

(Afp)

All'Olimpico non bastano 120' per decretare la seconda finalista della Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell'andata, tra Lazio e Milan è di nuovo pari senza reti. Si va ai calci di rigore. Finisce 5-4 ad oltranza, dopo 4 errori laziali e 3 dei rossoneri. Per la Lazio errore decisivo di Luiz Felipe.

Il rigore che porta il Milan in finale lo segna Romagnoli.

La squadra di Gattuso sfiderà la Juventus nella finale del 9 maggio all’Olimpico dopo la vittoria dei bianconeri sull’Atalanta.