Mertens cuore d’oro

Dries Mertens (AFP PHOTO)

Campione, dentro e fuori dal campo. L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha voluto regalare qualche momento di gioia attraverso la solidarietà.

La visita ai piccoli malati, il passaggio in un canile, in giro per i quartieri della città: il calciatore belga - visto che da alcune ore diverse testate ne stavano parlando - ha deciso di uscire allo scoperto e cercare così di coinvolgere quante più persone in una 'gara' speciale: aiutare il prossimo.

IL TWEET - "Ho cercato di aiutare per quello che potevo - ha scritto via Twitter -. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video: magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo. Mi piacerebbe vedere anche voi farlo".